ООН: на Украине пытали более половины опрошенных российских пленных

«Из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта 2023 года, 104 представили последовательные и подробные рассказы о пытках или других формах жестокого обращения, что указывает на сохраняющуюся практику. За некоторыми исключениями, такое жестокое обращение имело место на начальном этапе задержания», — сказано в документе.
Основными методами жестокого обращения были избиения, включая целенаправленные удары по коленям и суставам, угрозы физическим насилием или убийством, а также пытки электротоком.
«Лица, ответственные за это насилие, использовали различные предметы, в том числе резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты/молотки, тактические перчатки, электрошокеры, военные телефоны или другие электрические устройства, такие как автомобильные аккумуляторы», — подчеркивается в докладе.
В ООН также рассказали, что десять российских военнопленных из 205 опрошенных заявили, что подвергались сексуальному насилию, включая насилие над гениталиями и угрозы изнасилования.
УВКПЧ пришло к выводу, что подавляющее большинство случаев пыток происходило в неофициальных местах содержания — гаражах, подвалах, частных домах, — или во время перевозки в изолятор.
К издевательствам обычно прибегали передовые подразделения ВСУ и украинские силы безопасности в Киевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также на территориях ЛНР и ДНР.
При этом украинская Генпрокуратура никого не привлекала к ответственности за убийства и пытки военнопленных, возбуждено только пять предварительных расследований, подчеркнули международные эксперты.