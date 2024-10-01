В Севастополе задержали двух шпионок за передачу Украине секретных данных

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России “Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией”, задержаны две гражданки Российской Федерации», — говорится в сообщении.
С 2023 года они получали задания представителя запрещенной в РФ организации, которая используется ГУР Украины для сбора данных. Задержанные собирали и передавали информацию об объектах Вооруженных сил России.
«Ленинским районным судом города Севастополя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие», — отмечается в сообщении.
27 сентября в Крыму органами ФСБ были задержаны два украинских агента, которые подозреваются в наведении ракет на Крымский мост. Их обвиняют в госизмене и шпионаже, сообщили в управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.