Омичу грозит семь лет колонии за избиение человека и кражу телефона

Правоохранителям удалось задержать дебошира. Им оказался ранее судимый 29-летний омич. В тот день он со своим приятелем распивал алкоголь, а после решил отправиться на прогулку. Мужчина продал телефон прохожему за 1500 рублей. Вырученные деньги он потратил на спиртное и сигареты.