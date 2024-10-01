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Омичу грозит семь лет колонии за избиение человека и кражу телефона

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

К полицейским за помощью обратился 41-летний омич, которого вечером на улице Рокоссовского избил и ограбил неизвестный мужчина. Злоумышленник похитил у потерпевшего мобильный телефон стоимостью 13 тыс. рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что омич отдыхал в компании, когда к нему подошел неизвестный и вступил с ним в конфликт. Во время перепалки злоумышленник избил мужчину и украл мобильный телефон.

Правоохранителям удалось задержать дебошира. Им оказался ранее судимый 29-летний омич. В тот день он со своим приятелем распивал алкоголь, а после решил отправиться на прогулку. Мужчина продал телефон прохожему за 1500 рублей. Вырученные деньги он потратил на спиртное и сигареты.

На омича завели уголовное дело за грабеж с применением насилия. Ему грозит до 7 лет колонии.