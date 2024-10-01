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Накопить 2,6 млрд кубометров в год позволит строительство новых водохранилищ в Казахстане — минводы

Астана. 1 октября. КазТАГ — Накопить 2,6 млрд кубометров в год позволит строительство 42 новых водохранилищ в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ир…

Источник: КазТАГ

Астана. 1 октября. КазТАГ — Накопить 2,6 млрд кубометров в год позволит строительство 42 новых водохранилищ в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации.

«Строительство 42 новых водохранилищ позволит дополнительно аккумулировать 2,6 млрд кубометров воды в год, а восстановление 14,5 тыс. км ирригационных сетей — более 2 млрд кубометров воды», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

По его словам, за счет бетонирования каналов министерство планирует снизить потери воды при транспортировке до 25%.