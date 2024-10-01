Накопить 2,6 млрд кубометров в год позволит строительство новых водохранилищ в Казахстане — минводы

«Строительство 42 новых водохранилищ позволит дополнительно аккумулировать 2,6 млрд кубометров воды в год, а восстановление 14,5 тыс. км ирригационных сетей — более 2 млрд кубометров воды», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.