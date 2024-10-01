В Тукаевском районе пожар уничтожил шесть хозяйственных построек

Пожары могут произойти из-за неаккуратного обращения с огнем, несоблюдения правил безопасности при хранении сена или от поджогов. В связи с этим сотрудники МЧС просят хранить солому вдали от жилых домов, хозпостроек и дорог. Также не стоит курить рядом с сеном.