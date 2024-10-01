В Тукаевском районе пожар уничтожил шесть хозяйственных построек

В деревне Старый Байлар Тукаевского района пожар уничтожил шесть хозяйственных построек. По предварительной информации, инцидент мог произойти из-за самовозгорания сена, сообщает МЧС по Татарстану.
Пожар произошел в частном подворье. Огонь распространился на площади 118 квадратных метров. Как отметили специалисты, возгорания сена представляют собой ежегодную проблему для сельских жителей.
Пожары могут произойти из-за неаккуратного обращения с огнем, несоблюдения правил безопасности при хранении сена или от поджогов. В связи с этим сотрудники МЧС просят хранить солому вдали от жилых домов, хозпостроек и дорог. Также не стоит курить рядом с сеном.
Напомним, в Казани на стройке по улице Аделя Кутуя изнутри загорелся ангар. Клубы черного дыма были видны за несколько километров.