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В Тукаевском районе пожар уничтожил шесть хозяйственных построек

По предварительной информации, инцидент мог произойти из-за самовозгорания сена.

Источник: МЧС Татарстана

В деревне Старый Байлар Тукаевского района пожар уничтожил шесть хозяйственных построек. По предварительной информации, инцидент мог произойти из-за самовозгорания сена, сообщает МЧС по Татарстану.

Пожар произошел в частном подворье. Огонь распространился на площади 118 квадратных метров. Как отметили специалисты, возгорания сена представляют собой ежегодную проблему для сельских жителей.

Пожары могут произойти из-за неаккуратного обращения с огнем, несоблюдения правил безопасности при хранении сена или от поджогов. В связи с этим сотрудники МЧС просят хранить солому вдали от жилых домов, хозпостроек и дорог. Также не стоит курить рядом с сеном.

Напомним, в Казани на стройке по улице Аделя Кутуя изнутри загорелся ангар. Клубы черного дыма были видны за несколько километров.

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