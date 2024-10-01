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В поле под Самарой горел комбайн

В понедельник, 30 сентября, Приволжском районе Самарской области горела сельхозтехника. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном ГУ МЧС.

В 14:58 загорелся комбайн в поле за с. Заволжье. На тушение направили трех человек ПСЧ 122. Пожар ликвидировали в 15:46.

Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.

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