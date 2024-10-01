В поле под Самарой горел комбайн

В 14:58 загорелся комбайн в поле за с. Заволжье. На тушение направили трех человек ПСЧ 122. Пожар ликвидировали в 15:46.
Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.
В понедельник, 30 сентября, Приволжском районе Самарской области горела сельхозтехника. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном ГУ МЧС.
В 14:58 загорелся комбайн в поле за с. Заволжье. На тушение направили трех человек ПСЧ 122. Пожар ликвидировали в 15:46.
Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.