Верховный суд Татарстана отменил домашний арест главврачу Елене Сизовой

После вынесения приговора она подала апелляционную жалобу в связи с уходом за родителями-инвалидами и предстоящим саммитом БРИКС, где у них ответственное направление деятельности. Суд удовлетворил иск. Теперь ей запрещено покидать место проживания по ночам, общаться со свидетелями, вести переговоры по телефону и через интернет по обстоятельствам уголовного дела, а также менять место жительства.