Верховный суд Татарстана отменил домашний арест главврачу Елене Сизовой

Верховный суд Татарстана отменил домашний арест главврачу центра гигиены и эпидемиологии республики Елене Сизовой. Меру пресечения смягчили на запрет определенных действий до 4 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, Сизова замешана в мошенничестве при закупке реагентов по завышенной в восемь раз цене. Хищение оценили в сумму свыше 1,6 миллиона рублей. Причастность подсудимой подтвердили свидетели. В связи с этим ее до 4 октября отправили под домашний арест.
После вынесения приговора она подала апелляционную жалобу в связи с уходом за родителями-инвалидами и предстоящим саммитом БРИКС, где у них ответственное направление деятельности. Суд удовлетворил иск. Теперь ей запрещено покидать место проживания по ночам, общаться со свидетелями, вести переговоры по телефону и через интернет по обстоятельствам уголовного дела, а также менять место жительства.
Напомним, Верховный суд Татарстана утвердил приговор экс-главе «Интехбанка» Зарипову. Жалобу Зарипова оставили без удовлетворения.