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Жителя Норильска отдали под суд за убийство школьницы 30 лет назад

Шнур от утюга и нож фигурируют в качестве орудий преступления в уголовном деле жителя Красноярского края. Мужчине инкриминируют убийство 15-летней знакомой, совершенное более трех десятилетий назад.

Источник: Reuters

Согласно материалам дела, в январе 1992 года молодой человек (тогда ему только исполнилось 18 лет) пришел в гости к знакомой девятикласснице и попросил у нее «травки», чтобы покурить.

Отказ спровоцировал агрессию гостя — он взял отрезанный им от утюга провод и начал душить школьницу, а затем нанес ей больше 30 ударов ножом, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Убийца практически не оставил улик на месте преступления, поэтому расследование затянулось, однако окончательно уйти от возмездия северянину не удалось — более чем 30 лет спустя сыщики все-таки установили его причастность к смерти девушки.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Материалы направлены в Норильский городской суд. Виновному грозит до 10 лет лишения свободы.