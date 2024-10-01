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Масштабные учения с участием более 2 тыс. военнослужащих проводит ОДКБ в Казахстане

Астана. 1 октября. КазТАГ — Масштабные учения с участием более 2 тыс. военнослужащих проводит Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, сообщает прес…

Источник: КазТАГ

Астана. 1 октября. КазТАГ — Масштабные учения с участием более 2 тыс. военнослужащих проводит Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, сообщает пресс-служба организации.

«В Казахстане на полигоне “Берег” состоялась торжественная церемония открытия активной фазы командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ “Нерушимое братство-2024”. В учении принимают участие национальные контингенты миротворческих сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ», — говорится в сообщении во вторник.

Как отмечается, всего на учение привлечено более 2 тыс. военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-17, Ми-35, самолеты Ил-76 и Си-295, беспилотная авиация.