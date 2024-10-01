Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспомощная 74-летняя жительница Кумертау погибла от рук собственного сына

Житель Башкирии до смерти избил беспомощную мать-пенсионерку.

Источник: Комсомольская правда

Житель башкирского города Кумертау до смерти избил беспомощную мать-пенсионерку. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Согласно версии следствия, за пожилой женщиной в последние годы приходилось регулярно ухаживать ее сыну, поскольку у нее было заболевание опорно-двигательного аппарата. В минувшем июле 2024 года мужчина, будучи пьяным, из личной неприязни нанес не менее 40 ударов руками и ногами по голове и другим частям тела пенсионерки, а потом лег спать.

Через пару часов злоумышленник проснулся и обнаружил женщину без признаков жизни. Он рассказал о случившемся двоюродной сестре, которая вызвала скорую помощь и полицию.

На жителя Кумертау завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчин частично признал вину, в настоящее время он арестован.

— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее обвиняемый был неоднократно осужден, в том числе за убийство, — сообщает СК.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.