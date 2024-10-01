Беспомощная 74-летняя жительница Кумертау погибла от рук собственного сына

Согласно версии следствия, за пожилой женщиной в последние годы приходилось регулярно ухаживать ее сыну, поскольку у нее было заболевание опорно-двигательного аппарата. В минувшем июле 2024 года мужчина, будучи пьяным, из личной неприязни нанес не менее 40 ударов руками и ногами по голове и другим частям тела пенсионерки, а потом лег спать.