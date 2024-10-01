Беспомощная 74-летняя жительница Кумертау погибла от рук собственного сына

Житель башкирского города Кумертау до смерти избил беспомощную мать-пенсионерку. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Согласно версии следствия, за пожилой женщиной в последние годы приходилось регулярно ухаживать ее сыну, поскольку у нее было заболевание опорно-двигательного аппарата. В минувшем июле 2024 года мужчина, будучи пьяным, из личной неприязни нанес не менее 40 ударов руками и ногами по голове и другим частям тела пенсионерки, а потом лег спать.
Через пару часов злоумышленник проснулся и обнаружил женщину без признаков жизни. Он рассказал о случившемся двоюродной сестре, которая вызвала скорую помощь и полицию.
На жителя Кумертау завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчин частично признал вину, в настоящее время он арестован.
— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее обвиняемый был неоднократно осужден, в том числе за убийство, — сообщает СК.
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