В Тайшетском районе экс-глав двух поселений обвиняют в превышении полномочий

В Тайшетском районе двух бывших глав поселений обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры и СК региона, ещё два года назад в 2022, они при переизбрании других глав издали распоряжении о выплате им денег за неиспользованный отпуск. Бывшие руководители знали, что подобные решения принимает местная дума.
— На основании подписанных ими документов главе Юртинского муниципального образования за период с 2012 г. по 2022 г. произведена выплата на сумму более 568 тыс. рублей, а главе Тимирязевского за 2021−2022 гг. — в размере около 50 тыс. рублей. В результате бюджетам сельских поселений причинен ущерб на общую сумму более 600 тыс. рублей, — пояснили правоохранители.
Экс-главы вину не стали признавать. Теперь дело рассмотрит городской суд. Также они должны вернуть в бюджет незаконно полученные деньги. Бывшая глава одного из сельских поселений уже это сделала.