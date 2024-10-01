В Тайшетском районе экс-глав двух поселений обвиняют в превышении полномочий

В Тайшетском районе двух бывших глав поселений обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры и СК региона, ещё два года назад в 2022, они при переизбрании других глав издали распоряжении о выплате им денег за неиспользованный отпуск. Бывшие руководители знали, что подобные решения принимает местная дума.