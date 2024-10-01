Армия Ливана опровергла отступление от границы с Израилем

Американские СМИ до этого сообщали, что Израиль заранее уведомил США о планах провести ограниченную наземную операцию в Ливане. Politico со ссылкой на источники среди израильских и американских чиновников также написала, что руководство США в частном порядке сообщило Израилю, что поддержит его решение усилить военное давление на «Хезболлу». При этом, по данным газеты, поддержка израильской операции в Ливане была не единогласной. Решение властей Израиля, как отметило издание, «вызвало сопротивление некоторых представителей Пентагона, Госдепартамента и разведки США», которые опасались втягивания Вашингтона в конфликт.