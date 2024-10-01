В Перми осужден бывший начальник секретного подразделения МВД

По информации издания, 51-летнему подполковнику полиции вменяли 10 преступных эпизодов. Среди них нарушение неприкосновенности частной жизни, неправомерный доступ к компьютерной информации, разглашение гостайны, а также получение взятки. По версии следствия, Андрей Агафонов передавал информацию из служебных баз данных представителям коммерческих организаций и получил за это оплату.