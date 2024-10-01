В Перми осужден бывший начальник секретного подразделения МВД

В Перми осужден бывший начальник отдела собственной безопасности оперативно-поискового бюро краевого ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Агафонов. После оглашения приговора он был взят под стражу. Об этом пишет «РБК-Пермь».
В чем именно уличен офицер и к какому наказанию он был приговорен — осталось неизвестным. Судебное заседание проходило в закрытом от СМИ режиме.
По информации издания, 51-летнему подполковнику полиции вменяли 10 преступных эпизодов. Среди них нарушение неприкосновенности частной жизни, неправомерный доступ к компьютерной информации, разглашение гостайны, а также получение взятки. По версии следствия, Андрей Агафонов передавал информацию из служебных баз данных представителям коммерческих организаций и получил за это оплату.