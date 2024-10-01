Два человека погибли в ДТП на Сергиевском путепроводе на юго-западе Петербурга

Около половины восьмого утра 1 октября 23-летнего водителя ВАЗ-21099 занесло, после чего автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в KIA Picanto.
В результате ДТП погиб взрослый пассажир «девяносто девятой» и 10-летняя девочка, которая ехала вместе с дедушкой в корейской иномарке. Водителя отечественной машины доставили в больницу в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее «Ъ-СПб» писал об аварии на проспекте Науки, где водитель Citroen сбил беременную женщину и троих детей.