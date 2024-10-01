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Два человека погибли в ДТП на Сергиевском путепроводе на юго-западе Петербурга

Первые заморозки в регионе стали причиной смертельного ДТП на Сергиевском путепроводе, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Около половины восьмого утра 1 октября 23-летнего водителя ВАЗ-21099 занесло, после чего автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в KIA Picanto.

В результате ДТП погиб взрослый пассажир «девяносто девятой» и 10-летняя девочка, которая ехала вместе с дедушкой в корейской иномарке. Водителя отечественной машины доставили в больницу в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал об аварии на проспекте Науки, где водитель Citroen сбил беременную женщину и троих детей.