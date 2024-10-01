Два человека погибли в ДТП на Сергиевском путепроводе на юго-западе Петербурга

В результате ДТП погиб взрослый пассажир «девяносто девятой» и 10-летняя девочка, которая ехала вместе с дедушкой в корейской иномарке. Водителя отечественной машины доставили в больницу в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.