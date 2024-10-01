С учетом процентов: помощник телефонных мошенников вернет жертве из Бурятии четыре миллиона рублей

После этого «следователь по финансовым преступлениям» сказала, что нужно срочно ехать в банк. Для этого даже вызывала такси! Затем мошенники потребовали обналичить деньги с кредитной карты. В банке в это время нужной суммы не оказалось. Но аферисты не остановились! Отправили доверчивую женщину в другой банк, после чего она включила демонстрацию экрана и сняла 370 тысяч рублей. Затем установила приложение бесконтактной оплаты. Привязала банковские карты и внесла туда деньги.