С учетом процентов: помощник телефонных мошенников вернет жертве из Бурятии четыре миллиона рублей

Женщина, проживающая в Улан-Удэ, перевела мошенникам четыре миллиона рублей. Правоохранители завели уголовное дело и выяснили, что деньги были отправлены на счет в Республику Татарстан.
— Прокурор района в интересах потерпевшей обратился в суд о взыскании с дроппера (прим. ред. — помощник телефонных мошенников) суммы неосновательного обогащения и компенсации за пользование чужими денежными средствами, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Бурятия.
Городской суд Татарстана удовлетворил исковое заявление. Теперь женщине вернут все похищенные деньги. Так еще и с процентами! Она получит компенсацию в размере 402 тысячи рублей.
А вот другой жительнице Улан-Удэ повезло намного меньше. Она обратилась в полицию 27 сентября этого года и рассказала, что стала жертвой мошенников.
61-летняя пенсионерка ответила на сообщение в мессенджере. Ей писала якобы бывший руководитель образовательного учреждения. Женщина сообщила, что в ФСБ начали проверку, так как произошла утечка персональных данных прежних и нынешних работников.
— После позвонили якобы представители ФСБ и подтвердили эти сведения. А также добавили: зафиксирована попытка перевода 600 тысяч рублей на счета аферистов. В противоправных действиях подозреваются работники банка, — рассказали в полиции Бурятии.
После этого «следователь по финансовым преступлениям» сказала, что нужно срочно ехать в банк. Для этого даже вызывала такси! Затем мошенники потребовали обналичить деньги с кредитной карты. В банке в это время нужной суммы не оказалось. Но аферисты не остановились! Отправили доверчивую женщину в другой банк, после чего она включила демонстрацию экрана и сняла 370 тысяч рублей. Затем установила приложение бесконтактной оплаты. Привязала банковские карты и внесла туда деньги.
В этот же день по указу мошенников она попробовала снять 200 тысяч рублей уже с другой кредитки, но она оказалась заблокирована. После «следователь» рассказала, что на женщину снова пытаются оформить кредит. В этот раз на 500 тысяч рублей. Сообщила, что попытку предотвратили, однако для полной безопасности нужно уже самостоятельно взять кредит на аналогичную сумму.
Пенсионерка поверила. Обратилась в банк, сказала, что деньги нужны на ремонт дома. Ей одобрили 300 тысяч рублей, которые она сразу же перевела по указанному счету. В общей сложности она лишилась 670 тысяч рублей.