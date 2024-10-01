В Керчи Роспотребнадзор организовал проверку после отравления людей

Она уточнила, что специалисты взяли пробы у больных, пробы продукции и другие. Заведение сейчас закрыто, в нем идет санобработка, запрещена работа как на вынос, так и внутри.
По ее информации, зафиксированы случаи обращения в медицинские учреждения Керчи. Сейчас состояние пациентов, поступивших в больницу, улучшается.
«О результатах лабораторных исследований будет известно не раньше, чем через 7−10 дней. В случае обнаружения инфекции будут применены административные санкции», — сказала Касьянова.