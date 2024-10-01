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В Ростовской области водитель иномарки пострадал в ДТП с тремя авто

Три автомобиля попали в ДТП на трассе в Ростовской области, есть пострадавший.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области иномарка въехала в два автомобиля, один из которых был на буксире, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла около 22:40 ночи 30 сентября на автодороге «Новороссия» в Мясниковском районе.

Предварительно, 25-летний водитель Chevrolet Lacetti не выдержал безопасную дистанцию и въехал в Kia Rio и Hyundai Accent, после этого автомобиль Kia съехал в кювет, а Hyundai протаранил металлическое барьерное ограждение.

— В итоге пострадал водитель Chevrolet Lacetti, его доставили в медицинское учреждение. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции, — сообщили в Госавтоинспекции.

Донских водителей просят строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. За рулем нельзя отвлекаться и совершать резкие маневры.