"Водителю стало плохо за рулем": автобус с пассажирами съехал в кювет и упал на бок в Иркутске

Автобус № 25 попал в серьезное ДТП в Ленинском районе Иркутска. Авария произошла, примерно в четыре часа дня 1 октября. Водитель автобуса ехал по улице Баумана и вдруг ему резко поплохело. Чтобы спасти ситуацию, один из пассажиров решил попробовать удержать управление машиной, но она опрокинулась на бок неподалеку от дома № 229/3 на Баумана.