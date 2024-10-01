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"Водителю стало плохо за рулем": автобус с пассажирами съехал в кювет и упал на бок в Иркутске

Автобус №25 попал в ДТП в Ленинском районе Иркутска
Источник: Комсомольская правда

Автобус № 25 попал в серьезное ДТП в Ленинском районе Иркутска. Авария произошла, примерно в четыре часа дня 1 октября. Водитель автобуса ехал по улице Баумана и вдруг ему резко поплохело. Чтобы спасти ситуацию, один из пассажиров решил попробовать удержать управление машиной, но она опрокинулась на бок неподалеку от дома № 229/3 на Баумана.

— Водителю стало плохо, один из пассажиров предпринял попытку к управлению автобуса, в результате чего транспортное средство завалилось на бок. В автобусе находились два пассажира, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

Пассажирам и водителю удалось отделаться испугом и им помощь медиков не потребовалась. Госавтоинспекторы уже работают на месте аварии и выясняют обстоятельства произошедшего.

— Причиной дорожно-транспортного происшествия стало резкое ухудшение состояния здоровья водителя — потемнение в глазах. Данный сотрудник имеет большой опыт вождения, на предприятии трудится более 20 лет. Перед поездкой прошел обязательный медосмотр. По мнению врачей, сейчас его состояние удовлетворительное, — сообщил директор «Иркутскавтотранс» Алексей Колмаков.

В прокуратуре взяли на контроль выяснение обстоятельств автоаварии с пассажирским автобусом. А следователи организовали собственную проверку. Ее ход и результаты также находятся под наблюдением надзорных органов.