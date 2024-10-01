Под Волгоградом в ДТП с иномаркой пострадали 2 девочки

Медицинская помощь понадобилась двум детям.
В понедельник, 30 сентября, около 18.20 автомобиль «Лада Калина» ехал по улице Мира. Напротив дома № 16 он столкнулся с иномаркой «Рено Дастер», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
В салоне отечественной машины помимо водителя находились женщина, а также 4-летняя и 2-летняя пассажирки. Детей доставили в больницу, а еще одной пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте аварии.
Напомним, накануне в лобовом ДТП на трассе в Волгоградской области погибли 4 человека. На 43-м км дороги Волгоград — Сальск водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-2106.
Кроме того, в Тракторозаводском районе утром 30 сентября столкнулись грузовик и автобус. Медицинская помощь понадобилась нескольким пассажирам общественного транспорта.