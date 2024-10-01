Казахстанские стрелки заняли первое место в медальном зачете Кубка Азии

Казахстанские спортсмены завоевали шесть золотых медалей в зачетах «скит». В личных зачетах среди женщин первое место заняла Асем Орынбай, среди мужчин — Эдуард Ещенко, а среди юниоров золотую медаль получил Никита Моисеев. Асем Орынбай, Зоя Кравченко и Адель Садакбаева получили «золото» в командном зачете среди женщин, в мужском командном зачете победили Эдуард Ещенко, Давид Почивалов и Илья Пеньков, в «скит-микс» — Асем Орынбай и Эдуард Ещенко.