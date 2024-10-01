Казахстанские стрелки заняли первое место в медальном зачете Кубка Азии

Астана. 1 октября. КазТАГ — Сборная Казахстана заняла первое место в медальном зачете Кубка Азии по стендовой стрельбе, завоевав 14 медалей, сообщает пресс-служба дирекции развития спорта.
«Сборная Казахстана заняла первое место в медальном зачете Кубка Азии по стендовой стрельбе», — говорится в сообщении во вторник.
Чемпионат проходил в Алматинской области в стрелковом клубе Александра Асанова, где участвовали 200 спортсменов из 14 стран.
Казахстанские спортсмены завоевали шесть золотых медалей в зачетах «скит». В личных зачетах среди женщин первое место заняла Асем Орынбай, среди мужчин — Эдуард Ещенко, а среди юниоров золотую медаль получил Никита Моисеев. Асем Орынбай, Зоя Кравченко и Адель Садакбаева получили «золото» в командном зачете среди женщин, в мужском командном зачете победили Эдуард Ещенко, Давид Почивалов и Илья Пеньков, в «скит-микс» — Асем Орынбай и Эдуард Ещенко.
Серебряные медали получили Алишер Айсалбаев в личном зачете «трап» среди мужчин, в командном зачете — Марк Почивалов, Виктор Хасянов и Алишер Айсалбаев, а в командном зачете «дубль-трап» среди мужчин втрое место заняли Владлен Калимулин, Алишер Айсалбаев и Артем Чикулаев.
Бронзовые медали получили Марк Почивалов (личный зачет «трап»), Давид Почивалов (личный зачет «скит»), Айжан Досмагамбетова (личный зачет «трап»). Карина Почивалова, Айжан Досмагамбетова и Анастасия Прилепина получили «бронзу» в командном зачете «трап».