Подозреваемой в шпионаже в пользу Украины продлили арест в Свердловской области

Ранее ЕАН писал о деле американского журналиста Эвана Гершковича, который был задержан 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. Как заявили в ФСБ, он занимался сбором сведений для США, которые составляют гостайну, об «Уралвагонзаводе». 19 июля 2024 года Эван Гершкович признан виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам колонии. А 1 августа президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Эвана Гершковича. Вскоре после этого произошел обмен между США и Германией с одной стороны и Россией и Белоруссией с другой. Российская сторона получила 8 человек из числа сотрудников разведки, осужденных за границей, а западной стороне были переданы 16 человек, в том числе Гершкович.