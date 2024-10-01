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Подозреваемой в шпионаже в пользу Украины продлили арест в Свердловской области

В Свердловском областном суде продлена мера пресечения для жительницы Нижнего Тагила Виктории Мухаметовой. Об этом сообщили ЕАН в пресс-службе Свердловского областного суда.

По решению суда, Виктории Мухаметовой продлен арест сразу до 17 марта 2025 года. Судебное рассмотрение дела Мухаметовой стартует 11 октября 2024 года.

Супруги из Нижнего Тагила Данил и Виктория Мухаметовы были задержаны сотрудниками УФСБ по Свердловской области в Нижнем Тагиле по делу о госизмене еще в начале апреля 2023 года.

Органами предварительного расследования они обвиняются в передаче в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведений военно-технического характера. Мухаметовой предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ «Госизмена», а ее мужа обвиняют по ч. 5 ст. 33 УК РФ, ст. 275 УК РФ «Пособничество в госизмене». В центре общественных связей ФСБ сообщили, что пара за денежное вознаграждение 100 тыс. рублей передавала украинским спецслужбам сведения военно-технического характера об «Уралвагонзаводе», где работали супруги.

«Эти данные могли быть использованы против ВС РФ в условиях специальной военной операции. В ходе оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемых были изъяты предметы шпионской деятельности», — сообщили в ФСБ.

Известно, что за две недели до задержания Мухаметовы были арестованы на 12 суток за мелкое хулиганство в Екатеринбурге. Согласно материалам Верх-Исетского суда Екатеринбурга, Мухаметовы вечером 22 марта 2023 года устроили дебош на остановке возле дома на улице Ленина, 25.

Ранее ЕАН писал о деле американского журналиста Эвана Гершковича, который был задержан 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. Как заявили в ФСБ, он занимался сбором сведений для США, которые составляют гостайну, об «Уралвагонзаводе». 19 июля 2024 года Эван Гершкович признан виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам колонии. А 1 августа президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Эвана Гершковича. Вскоре после этого произошел обмен между США и Германией с одной стороны и Россией и Белоруссией с другой. Российская сторона получила 8 человек из числа сотрудников разведки, осужденных за границей, а западной стороне были переданы 16 человек, в том числе Гершкович.