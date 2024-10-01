Подозреваемой в шпионаже в пользу Украины продлили арест в Свердловской области

По решению суда, Виктории Мухаметовой продлен арест сразу до 17 марта 2025 года. Судебное рассмотрение дела Мухаметовой стартует 11 октября 2024 года.
Супруги из Нижнего Тагила Данил и Виктория Мухаметовы были задержаны сотрудниками УФСБ по Свердловской области в Нижнем Тагиле по делу о госизмене еще в начале апреля 2023 года.
Органами предварительного расследования они обвиняются в передаче в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведений военно-технического характера. Мухаметовой предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ «Госизмена», а ее мужа обвиняют по ч. 5 ст. 33 УК РФ, ст. 275 УК РФ «Пособничество в госизмене». В центре общественных связей ФСБ сообщили, что пара за денежное вознаграждение 100 тыс. рублей передавала украинским спецслужбам сведения военно-технического характера об «Уралвагонзаводе», где работали супруги.
«Эти данные могли быть использованы против ВС РФ в условиях специальной военной операции. В ходе оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемых были изъяты предметы шпионской деятельности», — сообщили в ФСБ.
Известно, что за две недели до задержания Мухаметовы были арестованы на 12 суток за мелкое хулиганство в Екатеринбурге. Согласно материалам Верх-Исетского суда Екатеринбурга, Мухаметовы вечером 22 марта 2023 года устроили дебош на остановке возле дома на улице Ленина, 25.
Ранее ЕАН писал о деле американского журналиста Эвана Гершковича, который был задержан 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. Как заявили в ФСБ, он занимался сбором сведений для США, которые составляют гостайну, об «Уралвагонзаводе». 19 июля 2024 года Эван Гершкович признан виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам колонии. А 1 августа президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Эвана Гершковича. Вскоре после этого произошел обмен между США и Германией с одной стороны и Россией и Белоруссией с другой. Российская сторона получила 8 человек из числа сотрудников разведки, осужденных за границей, а западной стороне были переданы 16 человек, в том числе Гершкович.