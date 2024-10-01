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«Они все погибнут»: в Киеве раскрыли, что произошло в зоне СВО

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинскую группировку в Угледаре в ДНР уничтожат, так как ей не дали приказ выходить из города, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.

Источник: AP 2023

«Подразделению, которое взято в окружение, должны были дать команду отойти. Ну раз команду не дали, они остались. А раз остались, то они прекрасно понимают, что все погибнут», — считает он.

Как отметил Стариков, ВСУ оказались в таком положении из-за недооценки российских военных.

«Противник, оказывается, — не тот, что по телевизору показывают…» — раскритиковал он украинскую пропаганду.

В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.