В Приморье после ДТП с КАМАЗом в больницу доставлены четыре человека

Напомним, ГАИ Владивостока инициировала проверку после массового ДТП в пригороде. Автоавария произошла в районе дома № 55 на улице Маковского. Установлено, что водитель тягача Dong Feng, двигаясь из Артема в направлении Владивостока, потерял управление над транспортным средством и столкнулся с припаркованными автомобилями Nissan Elgrand, Mazda MPV, Honda Insight и Nissan Laurel.