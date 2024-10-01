В Приморье после ДТП с КАМАЗом в больницу доставлены четыре человека

В Надеждинском районе произошло серьезное ДТП с участием КАМАЗа на 6-м километре подъездной дороги к селу Раздольное, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Согласно предварительным данным, грузовик с полуприцепом двигался со стороны Уссурийсйка. В какой-то момент полуприцеп вынесло на встречную полосу, где в тот момент находился минивэн Nissan Presage.
«В результате столкновения травмы получил экипаж минивэна (4 человека, среди которых 13-летний подросток). Водитель грузовика не пострадал», — сообщили в полиции.
Полицейские на месте ДТП расследуют все обстоятельства произошедшего. Планируется серия экспертиз для выяснения всех деталей инцидента. В зависимости от результатов проверки будет принято соответствующее решение по данному делу.
Напомним, ГАИ Владивостока инициировала проверку после массового ДТП в пригороде. Автоавария произошла в районе дома № 55 на улице Маковского. Установлено, что водитель тягача Dong Feng, двигаясь из Артема в направлении Владивостока, потерял управление над транспортным средством и столкнулся с припаркованными автомобилями Nissan Elgrand, Mazda MPV, Honda Insight и Nissan Laurel.