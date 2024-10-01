Подозреваемый в нанесении ножевого ранения чемпиону по дзюдо задержан в Алматы

«По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовно дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Досудебное расследование проводится при строгом соответствии с принципами всесторонности, полноты и объективности. Ход следствия находится на контроле руководства ДП Алматы», — сообщили редакции КазТАГ во вторник в пресс-службе департамента полиции Алматы.