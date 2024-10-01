Перепутала немного: в Омске заметили женщину, которая выгуливала на поводке не собаку, а ребенка

Соответствующее видео, снятое очевидцами, появилось в телеграм-канале «Инцидент Омск». На вид малышу около года, он еще не ходит, но достаточно быстро ползает по площадке на четвереньках. При этом молодая женщина держит его за поводок, а счастливая собака, которая по всему видно принадлежит этой семье, свободно резвится и играет рядом.