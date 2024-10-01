Перепутала немного: в Омске заметили женщину, которая выгуливала на поводке не собаку, а ребенка

Вчера, 30 сентября, жители дома на Пригородной, 30 в Омске заметили странную картину. Во дворе на спортивной площадке омичка выгуливала не собаку, а ребенка.
Соответствующее видео, снятое очевидцами, появилось в телеграм-канале «Инцидент Омск». На вид малышу около года, он еще не ходит, но достаточно быстро ползает по площадке на четвереньках. При этом молодая женщина держит его за поводок, а счастливая собака, которая по всему видно принадлежит этой семье, свободно резвится и играет рядом.
Видео уже вызвало массу откликов, как негативных, так и вполне нейтральных. Реакции органов опеки на данный контент пока не последовало.
Непонятен пока и мотив поступка мамы. То ли ей невмоготу было угнаться за малышом, то ли людей и зверей в этой семье воспитывают одинаково.