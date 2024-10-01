До 0,4% снизился в сентябре индекс потребительских цен в Казахстане — БНС

Астана. 1 октября. КазТАГ — Инфляция в Казахстане в сентябре замедлилась, по сравнению с августом 2024 года, и составила 0,4%, указывается в сообщении бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР).