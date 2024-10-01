Олбани
+13°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
СВО
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 0,4% снизился в сентябре индекс потребительских цен в Казахстане — БНС

Астана. 1 октября. КазТАГ — Инфляция в Казахстане в сентябре замедлилась, по сравнению с августом 2024 года, и составила 0,4%, указывается в сообщении бюро национальной статисти…

Источник: КазТАГ

Астана. 1 октября. КазТАГ — Инфляция в Казахстане в сентябре замедлилась, по сравнению с августом 2024 года, и составила 0,4%, указывается в сообщении бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР).

«Инфляция в Республике Казахстан в сентябре 2024 года замедлилась (…) и составила за месяц — 0,4% (в предыдущем месяце — 0,6%)», — говорится в сообщении БНС АСПиР во вторник.

Согласно информации, годовая инфляция в сентябре замедлилась до 8,3%, по сравнению с 8,4% в августе 2024 года.