Discord продолжает грубо нарушать российское законодательство — Роскомнадзор

«Администрации Discord были направлены требования в общей сложности удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ, пронаркотический контент. На сегодняшний день ряд интернет-страниц с такими материалами так и не удалены. Роскомнадзор продолжает мониторинг мессенджера», — говорится в пресс-релизе.
Как подчеркнули в РКН, Discord сегодня по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечение их деятельности против граждан России.
В Роскомнадзоре отметили, что с марта этого года компания включена в реестр социальных сетей и обязана самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Компания не выполняет требования закона. В связи с этим суд назначил ей штраф в размере 3,5 миллиона рублей. За неудаление изображений с детской порнографией мессенджер был оштрафован на шесть миллионов рублей.
Мессенджер Discord в основе своей сейчас — это анонимное сообщество. Изначально созданный для использования в онлайн-играх, со временем он стал активно использоваться преступниками. Благоприятные условия для сокрытия преступной деятельности при расследованиях создает полный отказ его владельцев от подтверждения сведений о номере телефона пользователя при регистрации в соответствии с требованиями российского законодательства. Как и в даркнете, анонимность гарантирует преступникам безнаказанность.
Сеть наиболее популярна у геймеров — детей и подростков. Этим пользуются преступники, вербуя несовершеннолетних в «закладчиков» наркотиков, внушая им нормальность их употребления. Преступники здесь управляют не только сетями по продаже запрещенных веществ, но вовлекают молодежь в экстремистские ячейки, в совершение терактов в регионах страны. В этой сети не редки и случаи домогательств, склонения несовершеннолетних к сексуальным, в том числе нетрадиционным отношениям.