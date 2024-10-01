Discord продолжает грубо нарушать российское законодательство — Роскомнадзор

Сеть наиболее популярна у геймеров — детей и подростков. Этим пользуются преступники, вербуя несовершеннолетних в «закладчиков» наркотиков, внушая им нормальность их употребления. Преступники здесь управляют не только сетями по продаже запрещенных веществ, но вовлекают молодежь в экстремистские ячейки, в совершение терактов в регионах страны. В этой сети не редки и случаи домогательств, склонения несовершеннолетних к сексуальным, в том числе нетрадиционным отношениям.