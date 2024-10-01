Суд вернул иск против кабмина Казахстана о признании незаконным решения о переводе часов

Астана. 1 октября. КазТАГ — Суд вернул иск против правительства Казахстана о признании незаконным решения о переводе часов, сообщает специализированный межрайонный административный суд Астаны.
«Судом в рамках реализации принципа активной роли суда истцу было разъяснено право уточнить свои требования и рекомендовано изменить формулировку исковых требований (указать итоговое решение и надлежащего ответчика). В установленные судом сроки никаких заявлений об уточнении или дополнении административного иска в суд не поступило. Таким образом, истец не воспользовался своим правом, требования не уточнил (не изменил), в связи с чем иск был возращен», — говорится в сообщении во вторрник.
Согласно информации, А. обратился в административный суд столицы с иском к правительству в лице министерства торговли и интеграции которым просил:
1) Признать незаконным постановление правительства от 19 января 2024 года «О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2000 года № 1749 “О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан”;
2) Признать незаконным решение рабочей группы при правительстве от 2 августа 2024 года об отказе в удовлетворении петиции «Вернем время назад» и доступа к информации;
3) Признать незаконным ответ от 1 августа 2024 года;
4) Признать незаконным ответ от 27 августа 2024 года.
В суде пояснили, что «требования истца в первоначально заявленном виде не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства».