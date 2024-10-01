Суд вернул иск против кабмина Казахстана о признании незаконным решения о переводе часов

«Судом в рамках реализации принципа активной роли суда истцу было разъяснено право уточнить свои требования и рекомендовано изменить формулировку исковых требований (указать итоговое решение и надлежащего ответчика). В установленные судом сроки никаких заявлений об уточнении или дополнении административного иска в суд не поступило. Таким образом, истец не воспользовался своим правом, требования не уточнил (не изменил), в связи с чем иск был возращен», — говорится в сообщении во вторрник.