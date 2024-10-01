Лукашенко после вызова посла Беларуси в МИД РК: Казахстан наш друг

Астана. 1 октября. КазТАГ — Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Казахстан другом и союзником во время вручения верительных грамот послам девяти стран, сообщает телеканал «Первый информационный».
«Важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником для нас является Казахстан. Сегодня практически нет таких сфер, где бы у двух стран не было общих интересов. О высокой динамике сотрудничества свидетельствуют ежегодный миллиардный товарооборот и успешные проекты в промышленной кооперации», — сказал Лукашенко.
Президент Беларуси поблагодарил президента Казахстана Токаева за всемерную поддержку, оказанную стране во время казахстанского председательства в Шанхайской организации сотрудничества.
Напомним, в августе президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» сказал следующее:
«Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства: от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать. Так дело не пойдет. Давайте будем вместе! Это время недалеко, когда придете ещё к той же России и будете просить поддержки и помощи», — сказал он.
Вслед за этим министерство иностранных дел Казахстана вызвало к себе посла Беларуси Павла Утюпина. Министр Мурат Нуртлеу подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права.
«Наша страна твердо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами. В нынешних геополитических условиях выработанный Главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность. В этой связи министр призвал белорусскую сторону к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов», — сообщила тогда пресс-служба МИД РК.