Лукашенко после вызова посла Беларуси в МИД РК: Казахстан наш друг

«Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства: от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать. Так дело не пойдет. Давайте будем вместе! Это время недалеко, когда придете ещё к той же России и будете просить поддержки и помощи», — сказал он.