В Приморье таксист, удерживавший девушку, стал фигурантом уголовного дела

Напомним, в Большом Камне мигрант жестоко избил девушку. Предварительно известно, что поводом к агрессии стали отвергнутые ухаживания. Пострадавшая находится в больнице, а 22-летний нападавший задержан. Отмечается, что мужчина, выходец из Средней Азии, якобы проявлял знаки внимания к девушке 2003 года рождения — писал в соцсетях и на личный номер телефона. Предмет воздыхания оставался непреклонен. После того, как представительница прекрасного пола сказала ему твердое «нет», он подкараулил ее в темное время суток и напал со спины. Кроме этого, мигрант попытался изнасиловать девушку, а потом жестоко избил ее попавшимся под руку камнем.

