В Приморье таксист, удерживавший девушку, стал фигурантом уголовного дела

Следственные органы СКР по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении водителя такси, пристававшего к пассажирке во время поездки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Следкома.
Отмечается, что 1 октября в соцсетях появилась информация о том, что на пути из Владивостока в Артем водитель такси вел себя неподобающим образом и не выпускал девушку из машины.
«Очень хочу»: в Приморье таксист-иностранец приставал к пассажирке.
Полиция организовал проверку инцидента.
На основании этих данных, следственные органы Следственного комитета России по Приморскому краю инициировали уголовное дело по статье 127 часть 2 пункт «в» Уголовного кодекса РФ, касающейся незаконного лишения свободы.
Следствие установило личность пострадавшей и сейчас занимается поисками таксиста, чтобы привлечь его к ответственности за свои действия.
Напомним, в Большом Камне мигрант жестоко избил девушку. Предварительно известно, что поводом к агрессии стали отвергнутые ухаживания. Пострадавшая находится в больнице, а 22-летний нападавший задержан. Отмечается, что мужчина, выходец из Средней Азии, якобы проявлял знаки внимания к девушке 2003 года рождения — писал в соцсетях и на личный номер телефона. Предмет воздыхания оставался непреклонен. После того, как представительница прекрасного пола сказала ему твердое «нет», он подкараулил ее в темное время суток и напал со спины. Кроме этого, мигрант попытался изнасиловать девушку, а потом жестоко избил ее попавшимся под руку камнем.