В Омске трактор врезался в автобус с пассажирами

Ранее сообщалось, что в понедельник, 30 сентября, около 18:35 в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии с пострадавшими. Установлено, что 29-летний водитель автомобиля «Тойота» двигался по улице Масленникова. В районе дома № 201 он сбил велосипедиста, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.