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В Омске трактор врезался в автобус с пассажирами

Транспорт следовал по маршруту № 33.

Источник: Госавтоинспекция по Омской области

Во вторник, 1 октября, в 11:45 в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии с пострадавшими. Установлено, что 28-летний водитель трактора «Ютонг» при производстве ремонтных работ столкнулся с автобусом «НефАЗ», которым управлял 62-летний мужчина.

Транспорт следовал по маршруту № 33. В момент ДТП в салоне автобуса находились 15 пассажиров. В результате произошедшего медицинская помощь понадобилась 40-летней пассажирке.

Информация по пострадавшим в настоящее время уточняется. Окончательно обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе проверки.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 30 сентября, около 18:35 в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии с пострадавшими. Установлено, что 29-летний водитель автомобиля «Тойота» двигался по улице Масленникова. В районе дома № 201 он сбил велосипедиста, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.