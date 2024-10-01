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Приговор осужденной за убийство дочерей оставили без изменений в Карагандинской области

Караганда. 1 октября. КазТАГ — В Карагандинской области женщина, осужденная на 20 лет за убийство двух дочерей, подала апелляцию, однако суд решил оставить приговор без изменени…

Караганда. 1 октября. КазТАГ — В Карагандинской области женщина, осужденная на 20 лет за убийство двух дочерей, подала апелляцию, однако суд решил оставить приговор без изменений, сообщает пресс-служба областного суда.

«Сегодня Карагандинским областным судом приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области в отношении Г. оставлен без изменения», — говорится в сообщении во вторник.

Трагедия произошла утром 4 апреля, когда женщина, находясь в состоянии стресса из-за материальных трудностей и постоянных капризов детей, задушила двух своих дочерей, 2019 и 2021 года рождения, накрыв их одеялом.

Вину подсудимой доказали показаниями свидетелей, результатами экспертиз и вещественными доказательствами. Однако женщина утверждала, что не имела умысла на убийство и просила переквалифицировать стать на статью 104 УК РК (убийство по неосторожности).