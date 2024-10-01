Омскстат: женщины составили 70% пожилого населения Омской области

На начало 2024 года в Омской области проживало 441,7 тыс. человек в возрасте старше трудоспособного, что составляет от 24,3% всего населения региона. При этом 70,5% пожилых омичей — мужчины. Только оставшиеся 29,5% женщины. Стоит отметить, что к людям старше трудоспособного возроста относят мужчин старше 63 лет и женщин старше 58 лет.