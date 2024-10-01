Омскстат: женщины составили 70% пожилого населения Омской области

Ко Дню добра и уважения Омскстат опубликовал данные о численности пожилого населения в Омской области. Омичи старшего поколения составляют почти четверть населения региона.
На начало 2024 года в Омской области проживало 441,7 тыс. человек в возрасте старше трудоспособного, что составляет от 24,3% всего населения региона. При этом 70,5% пожилых омичей — мужчины. Только оставшиеся 29,5% женщины. Стоит отметить, что к людям старше трудоспособного возроста относят мужчин старше 63 лет и женщин старше 58 лет.
Самая крупная возрастная группа — 60−69 лет. Среди омичей этого возраста самая высокая концентрация мужчин по сравнению с возрастных группами (70−79 лет, 80−89 лет, 90 лет и старше).
Как оказалось, 73,3% пожилых омичей живет в городах, 26,7% — в сельских населенных пунктах.