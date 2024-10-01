Казахстан и Индия начали совместные антитеррористические учения

«В ходе учения военнослужащих двух контингентов ожидает совместная работа в рамках горной подготовки и практические занятия по антитеррористической безопасности. На этапе десантирования военнослужащие десантно-штурмовых войск Казахстана совместно с индийскими коллегами совершат прыжки с парашютом в горной местности», — говорится в сообщении.