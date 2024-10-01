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Казахстан и Индия начали совместные антитеррористические учения

Астана. 1 октября. КазТАГ — Казахстан и Индия начали совместные антитеррористические учения, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана. "В ходе учения военно…

Источник: КазТАГ

Астана. 1 октября. КазТАГ — Казахстан и Индия начали совместные антитеррористические учения, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

«В ходе учения военнослужащих двух контингентов ожидает совместная работа в рамках горной подготовки и практические занятия по антитеррористической безопасности. На этапе десантирования военнослужащие десантно-штурмовых войск Казахстана совместно с индийскими коллегами совершат прыжки с парашютом в горной местности», — говорится в сообщении.

Сводная рота из состава военнослужащих регионального командования «Юг» сухопутных войск и десантно-штурмовых войск Казахстана прибыла в Индию для участия в ежегодном совместном учении.

Сообщается, что совместное тактическое учение «KазИнд-2024» проводится в рамках реализации плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Индии.