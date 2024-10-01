Астана. 1 октября. КазТАГ — Казахстан и Индия начали совместные антитеррористические учения, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.
«В ходе учения военнослужащих двух контингентов ожидает совместная работа в рамках горной подготовки и практические занятия по антитеррористической безопасности. На этапе десантирования военнослужащие десантно-штурмовых войск Казахстана совместно с индийскими коллегами совершат прыжки с парашютом в горной местности», — говорится в сообщении.
Сводная рота из состава военнослужащих регионального командования «Юг» сухопутных войск и десантно-штурмовых войск Казахстана прибыла в Индию для участия в ежегодном совместном учении.
Сообщается, что совместное тактическое учение «KазИнд-2024» проводится в рамках реализации плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Индии.