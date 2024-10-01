Власти семи городов Казахстана отказали активистам в мирных митингах против АЭС

«25−26 сентября местные исполнительные органы (акиматы) Алматы, Актобе, Павлодара, Петропавловска, Уральска и Шымкента отказали в проведении мирных собраний в день референдума 6 октября 2024 года в ответ на уведомления гражданских активистов», — говорится в сообщении Фонда.