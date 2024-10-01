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Власти семи городов Казахстана отказали активистам в мирных митингах против АЭС

Алматы. 1 октября. КазТАГ — Власти семи городов Казахстана отказали активистам в мирных митингах против строительства атомной электростанции (АЭС), сообщает Фонд защиты прав чел…

Источник: КазТАГ

Алматы. 1 октября. КазТАГ — Власти семи городов Казахстана отказали активистам в мирных митингах против строительства атомной электростанции (АЭС), сообщает Фонд защиты прав человека Qaharman.

«25−26 сентября местные исполнительные органы (акиматы) Алматы, Актобе, Павлодара, Петропавловска, Уральска и Шымкента отказали в проведении мирных собраний в день референдума 6 октября 2024 года в ответ на уведомления гражданских активистов», — говорится в сообщении Фонда.

Активисты планировали провести митинги с лозунгами против строительства АЭС. Причина отказов: ранее согласованные мероприятия, предоставление неполной информации, отсутствие регламента проведения мирного собрания, ЧС в Актобе.

Сообщается об отказе на проведение мирного собрания в Риддере. Итого активисты получили 22 отказа на проведение мирных собраний 6 октября.

Напомним, депутат мажилиса Ермурат Бапи сообщил, что парламентарии ждут ответов от силовиков по задержаниям активистов накануне референдума по АЭС. Ранее об арестах активистов начали сообщать общественники.