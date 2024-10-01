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Поджог стал возможной причиной пожара в Чертковском районе Ростовской области

Стала известна предварительная причина пожара в Чертковском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Чертковском районе Ростовской области произошло возгорание на мусорном полигоне. Предварительная причина произошедшего — поджог, сообщили местные власти.

В тушении задействовали спецтехнику и технику МУП «Коммунальщик». Были проведены мероприятия по обваловке территории, прилегающей к пожару.

— Возгорание сухой растительности началось около 17 часов возле выезда из поселка Чертково. Благодаря оперативности спасательных служб и добровольцев пожар был своевременно потушен, — рассказали в районной администрации.

Ранее губернатор ввел режим ЧС на территории всей Ростовской области из-за пожароопасной погоды.