Поджог стал возможной причиной пожара в Чертковском районе Ростовской области

В Чертковском районе Ростовской области произошло возгорание на мусорном полигоне. Предварительная причина произошедшего — поджог, сообщили местные власти.
В тушении задействовали спецтехнику и технику МУП «Коммунальщик». Были проведены мероприятия по обваловке территории, прилегающей к пожару.
— Возгорание сухой растительности началось около 17 часов возле выезда из поселка Чертково. Благодаря оперативности спасательных служб и добровольцев пожар был своевременно потушен, — рассказали в районной администрации.
Ранее губернатор ввел режим ЧС на территории всей Ростовской области из-за пожароопасной погоды.