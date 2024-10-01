Волгоградскую область одолели пожары

Не проходит и дня, чтобы жители Волгоградской области не размещали в соцсетях видео пожаров, которые одолели регион. Горят леса и степи, пламя подходит вплотную к жилым домам. В чем причина огнеопасной ситуации и что делают власти, чтобы ее исправить, выяснял vlg.aif.ru.
Огонь и дым на километры.
Один из самых масштабных пожаров случился в минувшее воскресенье на окраине города Николаевска. Огонь пожирал все вокруг на протяжении нескольких километров, а дым долетал до соседнего района. Очевидцами жуткого зрелища стали пассажиры сухогрузного теплохода-площадки «Окский-25», перевозящего автомобили, их водителей и пассажиров.
«Ужас, до соседнего Камышина доходит», — испуганно переговаривались на теплоходе, наблюдая за языками пламени и клубами дыма.
В волгоградском главке МЧС подтвердили — пламя охватило 30 гектаров степи и сосновый лес на площади в 1,2 гектара. На борьбу с пожаром бросили совместную группировку сил и средств спасательного ведомства и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. На месте работали 30 огнеборцев работают и 16 единиц техники. Остановить распространение огня удалось только к шести вечера, на полную его ликвидацию понадобилось значительно больше времени.
Под угрозой — дома.
В тот же день поселок Калинин в Среднеахтубинском районе утонул в дыму из-за пылающей в округе травы. Огонь вспыхнул неподалеку от жилых домов еще во второй половине дня субботы и охватил два гектара.
На место выехали подразделения пятого пожарно-спасательного отряда. Судя по кадрам видео, с огнем помогали бороться и местные жители — он приближался вплотную к домам.
В понедельник, 30 сентября, пламя охватило шесть гектаров степи и перебросилось на хозпостройки. Еще немного, и в опасности оказались бы жилые дома.
«Сообщение о пожаре поступило в 11.42. Пожарно-спасательные подразделения 94-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 17.01», — уточняет представитель волгоградского главка МЧС Кристина Тараева.
А уже 1 октября запылали леса в Иловлинском и Светлоярском районах. Местные жители говорят о выгоревших 10 га деревьев в окрестностях поселка Калинин, однако в МЧС эту информацию не подтверждают.
«Сил достаточно».
Всего по данным информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров в последние дни сентября в Волгоградской области было зарегистрировано 39 случаев ландшафтных пожаров, их площадь составила 11 880 га.
По информации областного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, три очага пожара локализовали днем вторника в Светлоярском районе неподалеку от хутора Репино на границе Среднеахтубинского и Ленинского районов. К населенным пунктам огонь не подпустили.
На месте в круглосуточном режиме остаются пять автоцистерн, в поселке Калинин — две машины.
«Сил и средств достаточно, ситуация контролируемая», — подчеркивают в комитете.
В Иловлинском районе 1 октября локализовали два пожара, до их полной ликвидации работают две группировки. 12 единиц техники остаются в районе станиц Трехостровской и Сиротинской, семь спецавтомобилей — в хуторе Белужино-Колдаиров.
Полностью ликвидировать пожары не дает разгулявшийся ветер. Однако жителям населенных пунктов ничего не угрожает, делятся в обладминистрации.
Человеческий фактор?
В МЧС подчеркивают: причиной абсолютного большинства пожаров становится человеческий фактор. И снова и снова предупреждают: на территории региона продолжает сохраняться огнеопасная ситуация. В связи с этим продлили запрет посещения лесов до 17 октября, категорически воспрещается разводить огонь на открытой местности, сжигать мусор и траву, в том числе, на придомовых территориях.
В ведомстве подтвердили — для борьбы с пожарами мобилизован весь пожарно-спасательный гарнизон региона.
О дополнительных мерах профилактики и борьбы с пожарами говорили утром 1 октября на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС).
Власти уточняют: ситуация остается сложной, но контролируемой. В настоящее время на наиболее сложных направлениях мобилизованы дополнительные ресурсы. На особом контроле обстановка в Иловлинском, Калачевском, Серафимовичском районах, а также в Волго-Ахтубинской пойме. В лесничествах на особо рискованных зонах, в том числе, в границах Светлоярского, Среднеахтубинского и Ленинского районов будут усилены расчеты.
Чтобы усилить патрулирование и координировать действия при тушении пожаров, используется беспилотная авиация, для лесных пожарных дополнительно закупают 23 БПЛА. Выявилась и проблема — нехватка кадров для управления этой техникой. Их подготовка будет активизирована.