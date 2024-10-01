Волгоградскую область одолели пожары

В волгоградском главке МЧС подтвердили — пламя охватило 30 гектаров степи и сосновый лес на площади в 1,2 гектара. На борьбу с пожаром бросили совместную группировку сил и средств спасательного ведомства и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. На месте работали 30 огнеборцев работают и 16 единиц техники. Остановить распространение огня удалось только к шести вечера, на полную его ликвидацию понадобилось значительно больше времени.