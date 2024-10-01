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$26 млрд превышает стоимость проектов с привлечением иностранных инвестиций в Казахстане

Астана. 1 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Суммарная стоимость проектов в Казахстане с привлечением иностранных инвестиций составляет более $26,2 млрд, сообщает министе…

Источник: КазТАГ

Астана. 1 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Суммарная стоимость проектов в Казахстане с привлечением иностранных инвестиций составляет более $26,2 млрд, сообщает министерство промышленности и строительства (МПС) РК.

В Казахстане «суммарная стоимость совместных проектов (с привлечением иностранных инвестиций — КазТАГ) составляет более $26,2 млрд, а количество создаваемых рабочих мест — 28 тысяч. Особое внимание уделено проектам в сферах машиностроения, металлургии и химической промышленности, что способствует модернизации и расширению производственных мощностей», — говорится в сообщении, со ссылкой на выступление предправления Kazakh Invest Ержана Елекеева в бизнес-диалоге «Казахстан — вектор возможностей» в Москве.

Согласно информации, примерами таких проектов являются производство автошин в Карагандинской, компонентов для грузовиков в Костанайской, выращивание тепличных томатов в Туркестанской и производство минудобрений в Жамбылской области.