$26 млрд превышает стоимость проектов с привлечением иностранных инвестиций в Казахстане

В Казахстане «суммарная стоимость совместных проектов (с привлечением иностранных инвестиций — КазТАГ) составляет более $26,2 млрд, а количество создаваемых рабочих мест — 28 тысяч. Особое внимание уделено проектам в сферах машиностроения, металлургии и химической промышленности, что способствует модернизации и расширению производственных мощностей», — говорится в сообщении, со ссылкой на выступление предправления Kazakh Invest Ержана Елекеева в бизнес-диалоге «Казахстан — вектор возможностей» в Москве.