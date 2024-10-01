«КазАвтоЖол» заявил о выявлении хищений без указания суммы похищенных средств

В нацкомпании заявили, что «антикоррупционная комплаенс-служба общества ведет постоянную работу по противодействию коррупции, реализуя различные мероприятия, направленные на создание прозрачной и честной среды как внутри компании, так и в ее взаимодействии с государственными органами и обществом», однако не уточнили, сколько именно у нее похитили.