«КазАвтоЖол» заявил о выявлении хищений без указания суммы похищенных средств

Астана. 1 октября. КазТАГ — АО «НК “КазАвтоЖол” заявило о выявлении хищений без указания суммы похищенных средств, передает корреспондент агентства.
«Антикоррупционная комплаенс-служба и служба безопасности АО “НК “КазАвтоЖол” в ходе проведенных проверок выявили факты хищения бюджетных средств, связанных с руководством Восточно-Казахстанского областного филиала ТОО “КАЖСервис”, — говорится в сообщении в пятницу.
Согласно информации, «материалы проверки были переданы в антикоррупционную службу Восточно-Казахстанской области».
«По результатам проверки 30 сентября 2024 года было возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса РК», — сказано в сообщении.
В нацкомпании заявили, что «антикоррупционная комплаенс-служба общества ведет постоянную работу по противодействию коррупции, реализуя различные мероприятия, направленные на создание прозрачной и честной среды как внутри компании, так и в ее взаимодействии с государственными органами и обществом», однако не уточнили, сколько именно у нее похитили.