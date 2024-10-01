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Более полувека без ремонта: петербуржцы прокомментировали обрушение балкона на Восстания

В центре Петербурга ночью 1 октября обрушился балкон пятого этажа в историческом доме. Здание находится в эксплуатации 150 лет. Последний раз домом занимались примерно 60 лет назад. Жители говорят, что «Фонд капремонта» обещал провести работы в 2024 году, но передвинул сроки на 10 лет. В документах ремонт фасада здания назначен на 2033−2035 годы.

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Корреспондент «МК в Питере» выехал на место происшествия и поговорил с жильцами дома:

— Скажите, в каком состоянии дом?

— В отвратительном. Так и напишите.

— «Фонд капремонта» как-то домом интересовался?

— На капремонт уже 10 лет ставят. Поставят и оттянут, поставят и оттянут. В этом году обещали, а воз и ныне там.

— А что так и не сделали?

— Ничего абсолютно не сделали. Но понимаете, валится все. Последний раз дом ремонтировали в 1975 году. Состояние жуткое, во всех парадных трещины.

Мужчина, который живет в доме с 1995 года, добавил, что в комнатах поддувает, но сквозняков практически нет. Жильцы крайне редко выходят на свои балконы, так как боятся обрушения.