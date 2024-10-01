Более полувека без ремонта: петербуржцы прокомментировали обрушение балкона на Восстания

Корреспондент «МК в Питере» выехал на место происшествия и поговорил с жильцами дома:
— Скажите, в каком состоянии дом?
— В отвратительном. Так и напишите.
— «Фонд капремонта» как-то домом интересовался?
— На капремонт уже 10 лет ставят. Поставят и оттянут, поставят и оттянут. В этом году обещали, а воз и ныне там.
— А что так и не сделали?
— Ничего абсолютно не сделали. Но понимаете, валится все. Последний раз дом ремонтировали в 1975 году. Состояние жуткое, во всех парадных трещины.
Мужчина, который живет в доме с 1995 года, добавил, что в комнатах поддувает, но сквозняков практически нет. Жильцы крайне редко выходят на свои балконы, так как боятся обрушения.