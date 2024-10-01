Более полувека без ремонта: петербуржцы прокомментировали обрушение балкона на Восстания

В центре Петербурга ночью 1 октября обрушился балкон пятого этажа в историческом доме. Здание находится в эксплуатации 150 лет. Последний раз домом занимались примерно 60 лет назад. Жители говорят, что «Фонд капремонта» обещал провести работы в 2024 году, но передвинул сроки на 10 лет. В документах ремонт фасада здания назначен на 2033−2035 годы.