В Волгограде мужчину осудили за аферу на 2 млн рублей по нацпроекту «Экология»

Центральный райсуд Волгограда приговорил к 1,6 годам тюрьмы 44-летнего жителя Саратовской области за мошенничество с деньгами по нацпроекту «Экология». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, ранее между «Центррегионводхоз» — «Нижне-Волгаводхоз» и фирмой подсудимого был заключен договор. Подрядчик обязался расчистить участок Волгоградского водохранилища.
— С июня 2021 года по декабрь 2022 года фигурант уголовного дела подписывал и предоставлял акты оказанных услуг, содержащие недостоверные сведения о проделанных работах, — уточнили в ведомстве.
При этом фирма получила 2 миллиона 150 тысяч рублей из бюджетных средств. Деньгами аферист распорядился по своему усмотрению. По решению суда он вернул украденное. Его взяли под стражу сразу после оглашения приговора.