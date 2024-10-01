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В Волгограде мужчину осудили за аферу на 2 млн рублей по нацпроекту «Экология»

В Волгограде подрядчик украл деньги по нацпроекту.

Источник: Комсомольская правда

Центральный райсуд Волгограда приговорил к 1,6 годам тюрьмы 44-летнего жителя Саратовской области за мошенничество с деньгами по нацпроекту «Экология». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, ранее между «Центррегионводхоз» — «Нижне-Волгаводхоз» и фирмой подсудимого был заключен договор. Подрядчик обязался расчистить участок Волгоградского водохранилища.

— С июня 2021 года по декабрь 2022 года фигурант уголовного дела подписывал и предоставлял акты оказанных услуг, содержащие недостоверные сведения о проделанных работах, — уточнили в ведомстве.

При этом фирма получила 2 миллиона 150 тысяч рублей из бюджетных средств. Деньгами аферист распорядился по своему усмотрению. По решению суда он вернул украденное. Его взяли под стражу сразу после оглашения приговора.