Олбани
+13°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
СВО
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске произошло ДТП с участием 4-летнего мальчика на велосипеде

Мальчик получил травмы. Расследуется причина аварии
Источник: Комсомольская правда

29-летний водитель «Тойоты» сбил 4-летнего мальчика на велосипеде в понедельник, 30 сентября, около 18:35. Инцидент произошел на улице Масленникова, когда ребенок вместе с мамой пересекал нерегулируемый пешеходный переход.

В результате аварии мальчику понадобилась медицинская помощь. В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства и причины происшествия.

Также сообщается, что Гидрометцентр России озвучил прогноз погоды на октябрь для Омской области. Синоптики ожидают, что температура воздуха в этом месяце будет на 1−1,5 градуса выше среднего. Осадков ожидается около нормы — 80−120%, что соответствует примерно 33 мм в среднем за месяц.