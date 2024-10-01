В Омске произошло ДТП с участием 4-летнего мальчика на велосипеде

29-летний водитель «Тойоты» сбил 4-летнего мальчика на велосипеде в понедельник, 30 сентября, около 18:35. Инцидент произошел на улице Масленникова, когда ребенок вместе с мамой пересекал нерегулируемый пешеходный переход.
В результате аварии мальчику понадобилась медицинская помощь. В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства и причины происшествия.
Также сообщается, что Гидрометцентр России озвучил прогноз погоды на октябрь для Омской области. Синоптики ожидают, что температура воздуха в этом месяце будет на 1−1,5 градуса выше среднего. Осадков ожидается около нормы — 80−120%, что соответствует примерно 33 мм в среднем за месяц.