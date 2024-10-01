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ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших подростков к насилию

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В российских регионах задержали десятки проукраински настроенных молодых людей, склонявших детей и подростков к насилию, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Всего спецслужба совместно с МВД и СК провела спецмероприятия в 78 регионах в отношении 252 участников деструктивных пабликов, в том числе 156 несовершеннолетних.

«Задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей», — сказали в ФСБ.

Силовики уже установили причастность девяти несовершеннолетних к подготовке вооруженных нападений на школы и религиозные учреждения.

Изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных бомб и зажигательных устройств, символика и пропагандистские материалы террористических организаций.

В гаджетах задержанных нашли переписку с украинскими кураторами, в частности через мессенджер Discord. В ней были инструкции по проведению диверсий и терактов, планы подготовки вооруженных нападений.

ФСБ опубликовала признание одного из задержанных. На видео показан подросток, сидящий на кровати с тетрадью в руках. Листая ее, задержанный поясняет, что изображено. В частности, там есть план кабинета, в котором он хотел напасть на одноклассников. Преступление, по словам подростка, планировалось на 2025 год.

ФСБ