ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших подростков к насилию

Всего спецслужба совместно с МВД и СК провела спецмероприятия в 78 регионах в отношении 252 участников деструктивных пабликов, в том числе 156 несовершеннолетних.
«Задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей», — сказали в ФСБ.
Силовики уже установили причастность девяти несовершеннолетних к подготовке вооруженных нападений на школы и религиозные учреждения.
Изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных бомб и зажигательных устройств, символика и пропагандистские материалы террористических организаций.
В гаджетах задержанных нашли переписку с украинскими кураторами, в частности через мессенджер Discord. В ней были инструкции по проведению диверсий и терактов, планы подготовки вооруженных нападений.
ФСБ опубликовала признание одного из задержанных. На видео показан подросток, сидящий на кровати с тетрадью в руках. Листая ее, задержанный поясняет, что изображено. В частности, там есть план кабинета, в котором он хотел напасть на одноклассников. Преступление, по словам подростка, планировалось на 2025 год.