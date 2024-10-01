ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших подростков к насилию

ФСБ опубликовала признание одного из задержанных. На видео показан подросток, сидящий на кровати с тетрадью в руках. Листая ее, задержанный поясняет, что изображено. В частности, там есть план кабинета, в котором он хотел напасть на одноклассников. Преступление, по словам подростка, планировалось на 2025 год.