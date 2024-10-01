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Страшная смерть: В Приднестровье «Лексус» врезался в дерево, автомобиль загорелся — водитель погиб в огне

Спасатели разрезали салон авто, чтобы достать тело погибшего.

Источник: МВД Приднестровья

ДТП произошло в селе Ближний Хутор Слободзейского района 30 сентября примерно в 01:45, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

«Лексус», за рулём которого находился 27-летний водитель, двигался от улицы А. Матросова в направлении переулка Лиманный. Во время движения мужчина потерял контроль над управлением автомобилем, в результате чего выехал за пределы проезжей части вправо, врезался в дерево.

После удара иномарка продолжила движение, через несколько метров столкнулась с припаркованным «Фордом» и стала двигаться дальше. Доехав до перекрёстка, автомобиль развернулся на месте и остановился. Произошёл взрыв, предположительно, газобаллонной установки.

Очевидцы вызвали пожарных, которые потушили автомобиль в течение 10 минут. Находившийся в салоне водитель погиб.

На месте аварии работали спасатели. С помощью гидравлических ножниц они разрезали замок и вскрыли переднюю дверь для извлечения тела.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Транспортное средство помещено на охраняемую площадку ГАИ.