Страшная смерть: В Приднестровье «Лексус» врезался в дерево, автомобиль загорелся — водитель погиб в огне

ДТП произошло в селе Ближний Хутор Слободзейского района 30 сентября примерно в 01:45, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
«Лексус», за рулём которого находился 27-летний водитель, двигался от улицы А. Матросова в направлении переулка Лиманный. Во время движения мужчина потерял контроль над управлением автомобилем, в результате чего выехал за пределы проезжей части вправо, врезался в дерево.
После удара иномарка продолжила движение, через несколько метров столкнулась с припаркованным «Фордом» и стала двигаться дальше. Доехав до перекрёстка, автомобиль развернулся на месте и остановился. Произошёл взрыв, предположительно, газобаллонной установки.
Очевидцы вызвали пожарных, которые потушили автомобиль в течение 10 минут. Находившийся в салоне водитель погиб.
На месте аварии работали спасатели. С помощью гидравлических ножниц они разрезали замок и вскрыли переднюю дверь для извлечения тела.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Транспортное средство помещено на охраняемую площадку ГАИ.