Страшная смерть: В Приднестровье «Лексус» врезался в дерево, автомобиль загорелся — водитель погиб в огне

«Лексус», за рулём которого находился 27-летний водитель, двигался от улицы А. Матросова в направлении переулка Лиманный. Во время движения мужчина потерял контроль над управлением автомобилем, в результате чего выехал за пределы проезжей части вправо, врезался в дерево.