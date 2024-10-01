35 га лесного фонда вернули государству в Талдыкоргане

Талдыкорган. 1 октября. КазТАГ — В Талдыкоргане 35 га лесного фонда вернули государству после незаконной передачи в частные руки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.
«Постановление акима города Талдыкорган о предоставлении земельного участка было отменено. Договора купли-продажи, дарения и свидетельство о праве на наследство, связанные с указанными земельными участками признаны недействительными», — говорится в сообщении во вторник.
Эти земли расположены в парковой зоне города, и их передача нарушает положения Земельного кодекса РК.
Ответчики подали апелляцию, но областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.
Напомним, 26 июля КазТАГ сообщал, что незаконно отчужденный частнику «Парк ветеранов» в Талдыкоргане вернули государству.