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35 га лесного фонда вернули государству в Талдыкоргане

Талдыкорган. 1 октября. КазТАГ — В Талдыкоргане 35 га лесного фонда вернули государству после незаконной передачи в частные руки, сообщает пресс-служба министерства сельского хо…

Источник: КазТАГ

Талдыкорган. 1 октября. КазТАГ — В Талдыкоргане 35 га лесного фонда вернули государству после незаконной передачи в частные руки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«Постановление акима города Талдыкорган о предоставлении земельного участка было отменено. Договора купли-продажи, дарения и свидетельство о праве на наследство, связанные с указанными земельными участками признаны недействительными», — говорится в сообщении во вторник.

Эти земли расположены в парковой зоне города, и их передача нарушает положения Земельного кодекса РК.

Ответчики подали апелляцию, но областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Напомним, 26 июля КазТАГ сообщал, что незаконно отчужденный частнику «Парк ветеранов» в Талдыкоргане вернули государству.