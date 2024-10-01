Водопровод почти за Т860 млн не построили в селе в Костанайской области

Костанай. 1 октября. КазТАГ — Водопровод за Т859,6 млн не построили в селе Московское в Костанайской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
«По договору срок сдачи объекта запланирован на 20 июля 2023 года, однако работы подрядной организацией практически не производились, в результате договор был расторгнут в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.
Прокуратура Костанайского района установила нарушения законности в сфере госзакупок. По данным, между отделом строительства акимата района и подрядной организацией заключен договор на строительство водопровода в селе Московское на общую сумму Т859,6 млн.
«В силу пункта 9 статьи 43 закона Республики Казахстан “О государственных закупках” поставщиком внесено обеспечение исполнения договора на Т89,4 млн», — сказано в сообщении.
Отмечается, что отдел строительства мер по возмещению суммы в доход государства не принял.
После вмешательства прокуратуры района в судебном порядке взыскано Т89,4 млн и возмещено в доход государства.