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Водопровод почти за Т860 млн не построили в селе в Костанайской области

Костанай. 1 октября. КазТАГ — Водопровод за Т859,6 млн не построили в селе Московское в Костанайской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области. "По договору сро…

Источник: КазТАГ

Костанай. 1 октября. КазТАГ — Водопровод за Т859,6 млн не построили в селе Московское в Костанайской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«По договору срок сдачи объекта запланирован на 20 июля 2023 года, однако работы подрядной организацией практически не производились, в результате договор был расторгнут в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.

Прокуратура Костанайского района установила нарушения законности в сфере госзакупок. По данным, между отделом строительства акимата района и подрядной организацией заключен договор на строительство водопровода в селе Московское на общую сумму Т859,6 млн.

«В силу пункта 9 статьи 43 закона Республики Казахстан “О государственных закупках” поставщиком внесено обеспечение исполнения договора на Т89,4 млн», — сказано в сообщении.

Отмечается, что отдел строительства мер по возмещению суммы в доход государства не принял.

После вмешательства прокуратуры района в судебном порядке взыскано Т89,4 млн и возмещено в доход государства.