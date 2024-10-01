Ми-8 МЧС России вылетел на тушение ландшафтных пожаров в Ростовской области

Ростовская область, 1 октября 2024. DON24.RU. Для тушения ландшафтного пожара на окраине Обильненского сельского поселения Ростовской области привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.