Ми-8 МЧС России вылетел на тушение ландшафтных пожаров в Ростовской области

Ранее сообщалось, что ветер распространил огонь на 800 кв. м. Угрозы населенным пунктам нет.
Помимо вертолета, в тушении огня задействованы более 50 специалистов и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
Ростовская область, 1 октября 2024. DON24.RU. Для тушения ландшафтного пожара на окраине Обильненского сельского поселения Ростовской области привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Ранее сообщалось, что ветер распространил огонь на 800 кв. м. Угрозы населенным пунктам нет.
Помимо вертолета, в тушении огня задействованы более 50 специалистов и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.