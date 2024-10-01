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Ми-8 МЧС России вылетел на тушение ландшафтных пожаров в Ростовской области

Ростовская область, 1 октября 2024. DON24.RU. Для тушения ландшафтного пожара на окраине Обильненского сельского поселения Ростовской области привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Источник: Don24.ru

Ранее сообщалось, что ветер распространил огонь на 800 кв. м. Угрозы населенным пунктам нет.

Помимо вертолета, в тушении огня задействованы более 50 специалистов и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

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