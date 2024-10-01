Вертолет и пожарный поезд привлекли к тушению камыша в Ростовской области

К тушению камыша в Азовском районе Ростовской области привлекли вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Информация об этом днем 1 октября поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.
Также сейчас на месте происшествия работают более 50 человек, используется 18 единиц техники.
Ранее сообщалось, что на окраине Обильненского сельского поселения загорелся камыш. Из-за сильного ветра пламя распространилось на 800 кв. метров. При этом, по данным спасателей, угрозы для населенных пунктов нет.
Добавим, вчера губернатор Василий Голубев ввел режим ЧС на территории всей Ростовской области из-за пожароопасной погоды.