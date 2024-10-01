В Самарской области двое суток тушили лесной пожар

В Безенчукском районе Самарской области двое суток тушили крупный пожар. Сообщение поступило 28 сентября, об этом рассказали в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
— 28 сентября в 12 часов 43 минуты диспетчеру пожарно-спасательной части № 115 пожарно-спасательного отряда № 44 филиала поступило сообщение о том, что вблизи сельского поселения Потуловка около леса горит трава, — отметили в ведомстве.
На место вызова оперативно прибыли сотрудники подразделения. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Спустя несколько часов огонь перекинулся за земли лесного фонда. На место происшествия были вызваны дополнительные силы. Полностью возгорание ликвидировали 30 сентября. К счастью, никто не пострадал.