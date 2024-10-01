«Спрашивать буду не щадя»: мэр Уфы пригрозил главам районов увольнениями за мусор на тротуарах

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев возмутился мусором на тротуарах. Сити-менеджер обрушился с критикой на глав районных администрации. Он возмущен тем, что дорожки для пешеходов плохо убираются, на них лежат окурки, обертки, а также строительный мусор.
— Спрашивать буду не щадя. Так быть не должно, отрабатывайте. Значит, и дальше будем принимать кадровые решения. Буду выходить и говорить просто, кто вылетит, — пригрозил Мавлиев.
Также мэра возмутили следы машин на тротуаре. Он поручил Управлению транспорта и связи следить за фактами нелегальной парковки.
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